Questa mattina personale della polizia locale di San Salvo ha effettuato una serie di interventi di prevenzione e repressione dei reati rispetto alle norme in materia di commercio ambulante.

Sono stati controllati gli ingressi degli edifici scolastici. In particolare due pattuglie hanno operato davanti alle scuole in via Verdi e via De Vito dove un ambulante effettuava la vendita di materiale di cartolibreria. Seppur in possesso in regolare autorizzazione la vendita avveniva in contrasto con le modalità e nei luoghi stabiliti dai regolamenti comunali.

La merce non veniva sequestrata, ma all’ambulante è stata notifica la contestazione amministrativa per 1.032,00 euro. Vincenzo Marchioli, comandante della Polizia Locale, esprime soddisfazione per l’operato e i risultati conseguiti dal personale in servizio presso il Comando di Piazza San Vitale.

Comune di San Salvo