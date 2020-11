Fuori programma fortunatamente senza gravi conseguenze stamattina sulla fondovalle Cena in territorio di Furci. La strada è percorsa soprattutto dai mezzi che raggiungono la discarica del Civeta. Proprio due di loro si sono scontrati in una delle strette curve del tragitto.

Un autocompattatore comunale e un'autocisterna hanno impattato tra loro restando incastrati per diverso tempo. Per i lavoratori a bordo, fortunatamente, non ci sono state conseguenze. La strada è rimasta bloccata il tempo necessario per rimuovere i due mezzi.