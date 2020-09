Sono ormai quotidiane le segnalazioni di cittadini costretti a fare i conti con la critica condizione di molte strade della città. Buche disseminate su tutta la carreggiata, spesso veri e propri crateri profondi diversi centimetri, che costringono gli automobilisti a compiere uno slalom in una sorta di campo minato. Tante le autovetture che nelle ultime settimane hanno subito danni e il rischio incidenti sempre dietro l'angolo perchè una manovra brusca per evitare una buca "spuntata" all'ultimo potrebbe causare seri guai.

Con un pizzico d'ironia abbiamo fotografato la situazione di alcuni tratti di via del Porto e di via San Rocco (ma tanti altri sono i punti da allarme rosso), immaginandole come scenari di guerra dove i soldatini si muovono con l'attenzione che ci vuole in un campo minato. Ed è proprio così che in diversi punti della rete stradale cittadina bisogna procedere con le autovetture (per non parlare delle moto) visto che le "toppe d'asfalto" utilizzate per coprire le buche sono una soluzione temporanea visto che durano lo spazio di qualche pioggia più abbondante. Toppe che sono apparse anche ieri in via San Rocco (ma solo nel primo tratto) poco dopo il nostro passaggio per il reportage fotografico.

Ma attesa è per un piano asfalti che possa finalmente dare opportuna e definitiva sistemazione a strade importanti della città che necessitano da tempo di interventi risolutivi. Fino a quel momento, però, tanta prudenza e...occhio alle buche!