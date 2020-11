Appuntamento il 24 marzo a Palmoli per dare un calcio al razzismo. Alle 18.30 le ragazze dell'Audax Palmoli e le ospiti del locale centro d'accoglienza daranno vita a un incontro di calcio amichevole in occasione della Settimana contro il razzismo.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra la società sportiva e il consorzio Matrix, al termine della partita ci sarà un buffet nell'ex biblioteca di Palmoli accompagnato da canti e balli africani. "La partita – spiegano gli organizzatori – è un'occasione di divertimento per le ragazze, ma sarà anche un'opportunità per capire l'importanza di lottare insieme per un obiettivo comune e motivo d'integrazione con il paese".