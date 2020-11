Non è sicuro uno dei ponti che sovrastano il tratto vastese dell'autostrada A14. E' il cavalcavia numero 277, in via San Pietro Linari, strada comunale che si trova in località San Lorenzo, nella zona ovest del territorio di Vasto.

L'ordinanza d'urgenza, la numero 167, è stata firmata oggi dal dirigente del Servizio Polizia municipale del Comune di Vasto, Vincenzo Marcello: divieto di transito, con decorrenza immediata, sul ponte della strada comunale, in corrispondenza del chilometro 400+360. Sull'autostrada A14, invece, si viaggia regolarmente.

A segnalare il rischio è stata la stessa Società Autostrade spa: "Il ponte - annuncia un comunicato del municipio - sarà oggetto, nei prossimi giorni, di sopralluoghi e lavori di manutenzione. Nello specifico saranno effettuate delle verifiche tecniche ed approfondite sulla stabilità del cavalcavia".

Su tutta l'A14 sono in corso controlli sulla staticità dei viadotti dopo il crollo avvenuto il 9 marzo a Camerano (Ancona), che ha causato due morti e tre feriti.