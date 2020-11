Cinque le gare in programma oggi per i recuperi delle partite di Seconda categoria (girone F) non disputate a causa della neve.

La sfida d'alta quota tra Palena e Mario Tano termina in parità: 1 a 1. Un punto a testa che fa sorridere l'Atletico Cupello che resta prima in classifica con una lunghezza in più dei rivali atessani.

In grande spolvero lo Sporting Vasto che dalla trasferta di Villa Santa Maria torna con un risultato tennistico: 6 a 3. I vastesi si impongono sulla penultima con le reti di D'Amelio (doppietta), Marchesani, Sputore, Giuliano e Di Foglio. Con i tre punti odierni lo Sporting di Liberatore agguanta il quinto posto.

Continua la striscia di risultati utili del Gissi di mister Ascatigno: 2 a 0 in casa contro l'ostico Mario Turdò (doppietta di Fitti).

Pareggia il San Buono contro il Tornareccio: 1 a 1 con rete giallorossa di Suriano. Infine, un altro pareggio (a reti bianche questa volta) è il risultato dello scontro tra Carunchio 2010 e Real Carpineto Sinello. Per il Carpineto si tratta di un'occasione persa per allontanarsi definitivamente dalla zona play out, ma sicuramente a recriminare maggiormente è la formazione di casa. Con una vittoria i carunchiesi avrebbero agganciato il penultimo posto occupato dal Villa Santa Maria; per la cronaca il numero 1 ospite, Ghiran, ha parato un rigore calciato da Palazzo.

La partita di cartello di domenica prossima è sicuramente quella tra Mario Tano e Odorisiana, seconda e terza forza del campionato.

I RECUPERI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Carunchio 2010 - Real Carpineto Sinello 0-0

Gissi - Mario Turdò 2-0

San Buono - Tornareccio 1-1

Villa Santa Maria - Sporting Vasto 3-6

I RECUPERI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Palena - Mario Tano 1-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Atletico Cupello 59



Mario Tano 58

Odorisiana 50

Palena 42

Sporting Vasto 38



Sporting Altino 37

Gissi 36

Di Santo Dionisio 32

San Buono 32

Real Casale 27

Mario Turdò 25

Tornareccio 26

Real Carpineto Sinello 17



Quadri 12

Villa S. Maria 11



Carunchio 2010 9

IL PROSSIMO TURNO

Di Santo Dionisio - Gissi

Real Carpineto Sinello - Mario Turdò

Mario Tano - Odorisiana

Carunchio 2010 - Palena

Atletico Cupello - Real Casale

Tornareccio - Sporting Altino

Quadri - Sporting Vasto

San Buono - Villa S. Maria