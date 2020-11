Uno solo il recupero in programma oggi nel girone B di Prima categoria: Trigno Celenza - Sporting San Salvo, gara valevole per l'ultima giornata di andata (in programma il 1 febbraio scorso) rinviata per due volte (causa neve, poi vento).

A spuntarla è stato il Trigno Celenza che sul proprio campo si conferma squadra difficile da superare. A farne le spese era stato il Piazzano domenica scorsa, oggi è toccato ai sansalvesi di mister Marcello che vedono sfumare l'ennesima occasione per avvicinarsi ai play off.

È una rete di Enrico Michilli a regalare ai celenzani tre punti che consentono un bel salto in avanti lontano dalla zona play out, dove restano inchiodate Fresa e Tre Ville. I biancazzurri agganciano la Tollese, a quota 27 punti, contro la quale giocheranno domenica prossima in trasferta.

I RECUPERI DELLA 15ª GIORNATA

Trigno Celenza - Sporting San Salvo 1-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ortona 56



Piazzano 46

Real Montazzoli 40

Guastameroli 38

Scerni 36



S. Vito 35

Marcianese 33

Sporting San Salvo 32

Roccaspinalveti 29

Trigno Celenza 27

Tollese 27

Paglieta 26



Fresa 20

Tre Ville 12



Real Porta Palazzo 11

LA PROSSIMA GIORNATA

Piazzano - Marcianese

Guastameroli - Ortona

Roccaspinalveti - Paglieta

Fresa - Real Montazzoli

Real Porta Palazzo - S. Vito

Tre Ville - Scerni

Tollese - Trigno Celenza

Riposa Sporting San Salvo