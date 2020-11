Lunedì 20 marzo 2017, esattamente alle ore 12:09, i ragazzi delle classi 3°A e 3°B della Scuola Secondaria di primo grado “Don Nicola Saraceni” di Cupello (Istituto Comprensivo di Monteodorisio) hanno effettuato un esperimento di Scienze all’aperto nei pressi dell’edificio scolastico: la misura dell’inclinazione dei raggi solari. Per far ciò è stato sufficiente un bastone, un filo a piombo ed un metro per poter misurare la lunghezza dell’ombra del bastone alla culminazione solare (momento della giornata in cui il Sole è più alto).

Tale misura, ispirandosi a quanto fatto nel I secolo a.C. da Eratostene di Cirene in Egitto, è servita a far effettuare ai ragazzi una stima della circonferenza della Terra grazie alla collaborazione di un’altra scuola europea a Stettino (Polonia) sullo stesso meridiano di Cupello (14° 40’ 15’’ Est) che ha effettuato la stessa misura in contemporanea. Infatti la differenza delle inclinazioni dei raggi solari misurate permette di poter stimare la dimensione della Terra a partire dalla distanza spaziale tra le due località e da alcuni calcoli geometrici effettuati dagli studenti stessi.

Questa attività, ideata e coordinata dal Prof. Marco Morelli, docente di Matematica e Scienze presso la scuola Secondaria di primo grado di Cupello, in collaborazione con la Prof.ssa Monia Felice, il Prof. Valter Di Benedetto ed il Prof. Giuliano Natalizia (docenti di Matematica, Tecnologia ed Arte presso la stessa Scuola), permette di far fare ai ragazzi un vero e proprio “compito di realtà”, ovvero un’esperienza che faccia loro percepire in prima persona l’inerenza con la realtà di quanto studiano tra i banchi di scuola tutti i giorni.

La scuola Secondaria di primo grado di Cupello è entrata così a far parte della collaborazione internazionale di scuole denominata “Eratosthenes Experiment” (www.eratosthenes.ea.gr), supportata dal 7° Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7) e che attualmente include circa 1100 scuole in 38 paesi nel mondo.

