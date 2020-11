Era stata segnalata già da qualche settimana la presenza di cinghiali nella zona di Casalbordino Lido, in particolare nell'area di vegetazione tra via Bachelet e la statale 16. Ieri sera un ungulato si è spinto fin sul lungomare, ripreso da Tito Galante nel video che pubblichiamo. "Come vedete siamo aperti a tutto - è l'ironico commendo del cittadino casalese -. Dopo pecore e accampamenti abusivi non poteva mancare sua maestà il cinghiale".

Dopo le ripetute segnalazioni sono al vaglio le misure per arginare la presenza di ungulati che, nella zona, in passato hanno creato diversi problemi specialmente lungo la statale 16.

A inizio mese tre cinghiali erano stati avvistati a passeggio tra le case di Gissi in pieno giorno [LEGGI].