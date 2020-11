La carcassa di un delfino è stata individuata e segnalata questa mattina a Vasto Marina, nelle acque antistanti il pontile. L'esemplare, ormai privo di vita, è stato visto galleggiare in mare, con la coda impigliata in una rete da pesca. La carcassa, in avanzato stato di decomposizione, è stata riportata a riva. Si tratta di un esemplare di circa due metri.

Ricevuta la segnalazione, l'Ufficio circondariale marittimo di Vasto ha avviato gli accertamenti del caso, avvisando Asl e Comune per le operazioni di rimozione della carcassa.