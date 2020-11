Torna domenica 26 marzo l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di mountain bike con la 7ma edizione del Trofeo Accademia della Ventricina, prova di apertura del campionato regionale di società sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo e del circuito Sulle Orme dei Sanniti. Gli organizzatori del Vastese Inn Bike hanno riconfermato come cuore pulsante dell’evento l’Istituto Tecnico Agrario di Scerni, tra i più antichi e blasonati istituti di agraria d’Italia.

Con ritrovo alle 8:00 e partenza alle 10:00, si gareggia su un tracciato costellato di strappetti nervosi, single track (passaggi singoli) nel bosco e tra le carrettiere di Scerni paese per uno sviluppo complessivo di circa 6 chilometri.

Con la quota di iscrizione fissata a 20 euro, comprensiva del pacco gara, il punto di forza di questa manifestazione è costituito dal dopo gara che prevede una ricca premiazione per i primi cinque di ogni categoria ed un sontuoso pasta party con la possibilità di degustare la ventricina del vastese.

Il video dell'edizione 2016 [GUARDA]

A supportare gli sforzi organizzativi della Vastese Inn Bike, i partner Tesla Bike, Fattoria Uliveto (Agriturismo in Scerni), Jasci e Marchesani (vini biologici), Conad Vasto e Ciesse TA (arredamento per negozi e supermercati) per un Trofeo Accademia della Ventricina che vuole ancora lasciare il segno allo scopo di rendere onore al paese di Scerni a conferma della propria vocazione per lo sport delle ruote grasse e tacchettate.