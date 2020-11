Domenica 26 marzo alle 18, presso l'Auditorium della Chiesa di San Paolo apostolo, andrà in scena lo spettacolo Meglio tardi che mai della Compagnia teatrale Il Castelluccio. L'appuntamento, promosso dall'associazione Un Buco nel tetto. Il ricavato della vendita dei biglietti, al costo di 6 euro, sarà devoluto in beneficenza per sostenere le attività solidali a favore delle case famiglia della città.

"Basta poco per donare tanto", è l'invito dell'associazione Un buco nel tetto.