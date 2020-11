Inizia con il piede giusto il cammino del Cupello Volley nella pool promozione del campionato di Prima Divisione. Le ragazze allenate da Gianmichele Fidelibus hanno esordito battendo in trasferta lo Scafa. Un successo netto, come evidenziato dai parziali, 25-14/25-14/25-22, che fa ben sperare la squadra della presidentessa Rosa Ricci per il prosieguo del cammino nella serie di sfide per la promozione in serie D.

La classifica vede al comando in Cepagatti con un punto di vantaggio sul Collecorvino e due punti sul Cupello. Saranno quindi decisivi gli scontri diretti tra le squadre più forti per definire le posizioni di vertice. Intanto domenica prossima il Cupello Volley tornerà a giocare tra le mura amiche del palazzetto di via De Gasperi contro il Francavilla per continuare ad inseguire il sogno promozione.