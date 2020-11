Paura per un 81enne. Stasera il suo fuoristrada si è ribaltato lungo la strada parallela alla Statale 650 "Trignina". Soccorso dal 118, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per cause che i carabinieri stanno accertando, il pensionato ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, che si è rovesciata in una cunetta tra Lentella e Fresagrandinaria.

Ad accorgersi dell'accaduto e a lanciare l'allarme è stato un automobilista in transito: un carabiniere che,stgasera, non era in servizio e si trovava a passare su quella strada pochi minuti dopo l'incidente. Una fortuna per il ferito, caduto con la sua macchina in una zona buia e poco frequentata.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto hanno estratto l'uomo dall'abitacolo.