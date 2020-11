Si terrà giovedì 23 marzo alle 20 presso il Teatro Madonna dell'Asilo presso l'ex Istituto Figlie della Croce la proiezione con successivo dibattito del film La famiglia Belier, una commedia francese del 2015 diretta da Eric Lartigau. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio Matrix e SpettacoLab, è stata promossa nell'ambito della Settimana contro il Razzismo dell'Unar.

Come spiegano gli organizzatori, "protagonista del film è la sedicenne Paula, l'unica dei Belier a non essere sorda. La teenager ama il canto e vorrebbe seguire questo percorso, ma viene osteggiata dalla famiglia, che paradossalmente la discrimina per non essere sorda. Il lungometraggio racconta in modo ironico e emotivamente coinvolgente, ma anche con un linguaggio politicamente scorretto, questa frattura legata alla diversità. Un tema centrale che sarà oggetto di dibattito successivo alla proiezione del film. Parteciperanno varie associazioni giovanili e non. Rappresentanti di istituzioni e dei vari schieramenti politici, tutti uniti per riflettere sulle diverse forme di discriminazione. Il film sarà proiettato in italiano con i sottotitoli in inglese per permetterne a tutti la comprensione. Il dibattito, moderato da Lea Di Scipio, sarà occasione per dare voce al pubblico che sarà il vero protagonista della serata. Un vero e proprio Speakers' Corner in cui prendere la parola e esprimere liberamente il proprio pensiero. Cineforum a colori, con ingresso libero, si concluderà con un buffet multietnico".