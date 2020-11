Un black out questa mattina ha colpito gli stabilimenti della Pilkington e della fabbrica-satellite Bravo. Il problema pare essere stato la rottura di un cavo dell'alta tensione nei pressi del centro ricerche. Tutto lo stabilimento è rimasto senza corrente elettrica e i lavoratori del primo turno sono stati rimandati a casa; probabile che per alcuni reparti salti anche il secondo.

È in corso un vertice tra dirigenza e sindacati per fare il punto della situazione, mentre sono iniziati i lavori di ripristino. Un generatore farà ripartire l'erogazione per gli uffici, ma per le officine ci sarà bisogno di più tempo.