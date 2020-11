"Sono passati quasi cinque mesi. Non entriamo nei particolari: diciamo solo che, in cinque mesi, il Comune di Vasto non è riuscito ad ottenere per la Commissione tecnica neppure un accesso al sito, per una elementare verifica diretta dello stato della struttura". Delusione viene espressa dal Comitato cittadino per l'ex asilo Carlo Della Penna, abbandonato ormai da anni.

"Avevamo accettato di buon grado, perché ci sembrava opportuna e ragionevole - scrivono gli attivisti in un comunicato - la proposta del sindaco di istituire una Commissione tecnica incaricata di accertare lo stato della struttura. Era il mese di ottobre del 2016.

Ci abbiamo creduto, e di conseguenza l’abbiamo difesa. Il lavoro della Commissione tecnica, così dicevamo, è un lavoro tecnico, e ad esso in quanto tale va lasciata la dovuta autonomia e il tempo dovuto. Abbiamo atteso.

Sono passati quasi cinque mesi. Non entriamo nei particolari: diciamo solo che, in cinque mesi, il Comune di Vasto non è riuscito ad ottenere per la suddetta Commissione tecnica neppure un accesso al sito, per una elementare verifica diretta dello stato della struttura. Della relazione ufficiale di cui la Commissione era stata incaricata, va da sé, neanche a parlare.

A questo punto chiediamo al sindaco che dica alla città che cosa intenda fare, e, forse è il caso, in che tempi".