Tentato furto al bancomat di Liscia ieri notte. In tre, incappucciati, hanno spruzzato della schiuma sul sistema d'allarme, ma evidentemente qualcosa è andato storto perché sono fuggiti a mani vuote.

Come confermato dal sindaco Donato Di Giacomo, i tre sono stati visti anche da alcuni giovani del paese di passaggio, intimiditi dai ladri in azione; a quanto pare avevano un accento straniero.

Vistosi scoperti i tre malintenzionati sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda rubata a un residente di Liscia. La stessa è poi stata ritrovata abbandonata in una stradina sotto il paese, vicino al santuario di San Michele: lo stesso posto dove era stata abbandonata l'auto usata per la rapina alle Poste del settembre scorso, nella quale si trovò anche il primo cittadino [LEGGI]. Lì probabilmente c'era un complice in attesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Buono che indagano sul caso.