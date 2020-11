Fisico allenato, ma oltre ai muscoli Silvio Di Fabio, 33enne originario di San Salvo all'ultimo anno del Dottorato di ricerca in Economia all'Università Politecnica delle Marche, ha anche una memoria di ferro che gli è valsa il primo posto al Campionato italiano di Memoria Open.

In realtà sono ben tre i record battuti da Di Fabio nel particolare contest: uno relativo alla memorizzazione di codici binari, ricordando senza errori un numero binario composto da 1.681 cifre; lo stesso giovane studioso ha battuto però anche il record di memorizzazione di numeri, ricordando esattamente un numero lungo 206 cifre e infine ha battuto anche il particolare record legato alle carte da gioco, memorizzandone 315, praticamente poco più di sei mazzi, in soli 30 minuti.

“Sapevo di avere una buona memoria e mi sono avvicinato alle tecniche proprio per potenziarla. In particolare, volevo migliorare l’apprendimento delle lingue straniere, fondamentali per poter svolgere al meglio il mio lavoro nel settore della ricerca”, spiega con soddisfazione il neo campione.