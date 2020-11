Martedì 21 marzo la Nuova Libreria di piazza Barbacani a Vasto aderisce all'iniziativa Librerie in fiore, per il rifiorire delle librerie e della cultura in Italia: "Gli scaffali della libreria fioriranno per voi, - spiegano Germana ed Emanuela - invitandovi a entrare, a sfogliare un libro, a comprarne uno da regalare, da regalarvi. 21 marzo, una data simbolo per rinnovare la fede che ogni anno muove centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo: lettori, studenti, autori, traduttori, redattori, bobliotecari, insegnanti, librai, editori, tipografi... tutti noi che lavoriamo e viviamo per il libro e che vogliamo condividerlo con il mondo intero, perché noi ci crediamo sempre, nonostante ci sia chi sostiene che leggere sia una perdita di tempo, che leggere sia noioso. Tutti noi sappiamo che non è vero".

Pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi dalle ore 16.30: Letture e laboratorio Il prato dei fiori e dei libri.