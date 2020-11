Nella 20ª giornata del campionato di serie C la BCC San Gabriele rimedia una sconfitta per 3-1 nella sfida casalinga con il Pescara 3. Le vastesi allenate da Peppe Del Fra partono male nel primo set, chiuso sul 25-16, sbagliando l'approccio alla partita e soffrendo tanto in ricezione. Va meglio nel secondo parziale, quando le ragazze di casa iniziano a giocare come sanno riuscendo così a rimettere la situazione in parità (25-20 per Vasto). Sono ancora le pescaresi, però, ad imporsi nel terzo set, in equilibrio fino al 20 ma vinto poi sul filo di lana (25-23) dalla squadra ospite. Ancora equilibrio nel quarto parziale fino a quando l'espulsione dell'alzatrice Scotti, dopo un battibecco sottorete con un'avversaria, fa saltare i nervi alla San Gabriele e spalanca al Pescara 3 la strade per vincere.

"Sono molto rammaricato - dichiara il coach Del Fra a fine gara - per la poca capacità di reagire nei momenti di difficoltà della gara, in cui, invece di giocare da squadra, ci facciamo prendere dal nervosismo, perdendo la fiducia nei nostri mezzi e in quelli delle compagne di squadra. Sappiamo che non è un anno facile, ma proprio per questo dobbiamo crescere come collettivo sull'aspetto caratteriale, evitando di commettere peccati di ingenuità , che potremmo pagare in futuro".

In settimana la società vastese aveva accolto con particolare soddisfazione la partecipazione di quattro atlete giovanissime al raduno del CQT ad Altino. Giorgia Frangione (2004), Sara Frangione (2005), Alice Fiore (2005) e Alessia Colantonio (2005) hanno partecipato al raduno zonale con le migliori giocatrici del territorio.