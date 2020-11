Pronti...Partenza...Via!!! È ricominciato il campionato podistico regionale del Corrilabruzzo che si svolgerá per tutta la parte restante dell'anno, abbracciando praticamente ogni angolo della nostra meravigliosa regione pur non disdegnando qualche excursus fuori da essa. La prima tappa si è tenuta a Chieti Scalo, attorno al lago di Teaterno. E infatti la gara prende nome proprio da esso: Strateaterno, ed è la prima edizione di un country cross di 8 km dalla difficoltà media, tipica di questo genere di competizioni. A questa"prima"non poteva mancare la Podistica Vasto, presente con 5 atleti: Daniele Altieri, Sandro Palombo, Davide Criti, Gianlorenzo Molino e Pierpaolo Del Casale. Nonostante la presenza di vari top runners Altieri è riuscito a centrare il quinto posto di categoria al termine di una gara molto serrata. Tempi cronometrici felici anche per gli altri componenti della compagine vastese che hanno saputo farsi valere su un tracciato misto e impegnativo.

Ma non è finita qui. Infatti la Podistica Vasto è stata presente anche in un'altra "Stra" ben più famosa: la Stramilano, una delle mezze maratone più partecipate d'Italia. A portare in gara il nome dell'associazione biancorossa è stato Antonio Anniballe, vastese che vive proprio nel capoluogo lombardo. Con una temperatura quasi estiva, ben 23 gradi, correre la distanza canonica dei 21 km con un tempo più che buono non è tanto facile ma la costanza negli allenamenti e la determinazione ad arrivare al traguardo l'hanno avuta vinta sulla fatica e le difficoltà della corsa. È soddisfazione più grande per Anniballe non poteva esserci. Intanto fervono i preparativi per la terza edizione del Trail dei Trabocchi in programma tra poco più di un mese,il 30 aprile. Per informazioni si può inviare una mail all'indirizzo podistica.vasto@gmail.com.

Pierpaolo Del Casale

Addetto Stampa Podistica Vasto