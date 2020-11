Sabato 18 Marzo 2017 si è tenuta presso il nido comunale San Paolo di Vasto la festa per celebrare il giorno dei papà: "Per l'occasione - spiegano dalla nido - le educatrici hanno organizzato una simpatica competizione canora a squadre a cui hanno partecipato genitori e figli. Questi in uno spirito di grande allegria si sono sfidati tra loro in una gara all'ultimo ritornello per accaparrarsi l'ambito titolo di Super Papà. Alla fine tutti insieme hanno consumato una ricca colazione. Si è vissuto così, tra le risate dei papà e la felicità dei piccoli, un momento di grande serenità in un'atmosfera di gioiosa e fruttuosa partecipazione tra vita scolastica e familiare".