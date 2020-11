Uno sconfitta che potrebbe significare l'addio ai sogni di vittoria del campionato. È finito 3 a 1 il big match contro la Women Soccer Castelnuovo allenata dal vastese Mucci; una doppietta di Romani e una rete di Carpegna regalano tre punti importantissimi alle padrone di casa, per le palmolesi un gran gol dalla distanza di Angelone.

Le Panthers ora allenate da Michele Buda hanno 10 punti dal Real Bellante (ieri vittorioso 3 a 2 sul Ripalimosani) e 7 dalla Women Soccer Castelnuovo. Distanze siderali considerando che le altre squadre del campionato difficilmente potranno impensierire la capolista. Alla fine della conta probabilmente si riveleranno fatali i passi falsi con Pizzoli e Ripalimosani.

Sperando in un miracolo, all'Audax resta l'obiettivo della Coppa Abruzzo. Domenica 2 aprile in casa affronterà il Calcio Femminile Chieti (ore 16), mentre il campionato osserverà una lunga sosta per riprendere il 23 aprile (ore 16.30).

I RISULTATI

Alba Montaurei - Aeternum 1-4

Women Soccer Castelnuovo - Audax Palmoli 3-1

Stella Nascentetrivento - Calcio Femminile Chieti 1-4

Intrepida Ortona - Pizzoli 2-3

Real Bellante - Ripalimosani 3-2

Femm. Riposa Aquilana

LA CLASSIFICA

Real Bellante 36



Women Soccer Castelnuovo 33

Audax Palmoli 26

Intrepida Ortona 21

Aquilana 17

Stella Nascentetrivento 16

Pizzoli 16

Ripalimosani 13

Aeternum 12

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO (23 aprile, ore 16.30)

Pizzoli - Alba Montaurei

Audax Palmoli - Aquilana

Ripalimosani - Intrepida Ortona

Aeternum - Stella Nascentetrivento

Calcio Femminile Chieti - Women Soccer Castelnuovo

Riposa: Real Bellante