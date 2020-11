Martedì 21 marzo alle ore 19, presso la sede di CNA a Vasto in Via Bengasi, lo staff di Scuolalocale.it e CNA, nella sua funzione di agenzia per il lavoro, presenteranno un progetto nato a Vasto e che punta a svilupparsi in ambito regionale e nazionale.

Attraverso il portale Scuolalocale, infatti, si crea un avvicinamento concreto tra mondo della scuola e mondo del lavoro che già oggi vede impegnate le realtà produttive del territorio con i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Dopo una prima fase di sperimentazione, oggi Scuolalocale si pone come una startup che punta ad un obiettivo concreto: digitalizzare e dotare tutte le scuole italiane. La campagna di crowdfunding, servirà per sviluppare nuove funzionalità tecniche, tra cui creare e promuovere all’interno del sito l’Area progetti Scuola-Impresa, in cui i verranno anche raccontati i percorsi di alternanza.

Per conoscere meglio questo progetto, che sarà il piacere di illustrarvi nell’incontro presso la sede CNA di Vasto, è possibile visitare la pagina di Scuolalocale su Eppela www.eppela.com/scuolalocale