C’era grande attesa per la riapertura del rinnovato punto vendita di Filippo Marchesani a Cupello e, senza dubbio, la realtà non ha deluso le aspettative. Tantissime persone hanno accolto l’invito di Piero e Barbara Marchesani per un fashion party nel segno dello stile e dell’eleganza con la presentazione delle nuove collezioni primavera-estate 2017. Ma è stata soprattutto una gran festa con la partecipazione di Jo Squillo e dei designer di Leitmotiv come ospiti speciali di un evento unico. Il negozio di Cupello è il luogo dove ha avuto inizio la lunga e vincente storia imprenditoriale dell’azienda Filippo Marchesani che, nel corso degli anni, ha saputo interpretare al meglio i cambiamenti del settore moda ponendosi così come punto di riferimento per una clientela davvero ampia. Oggi Filippo Marchesani ha due anime: quella rappresentata da un negozio moderno, bello, dove il cliente può vivere un’esperienza di shopping davvero completa. E poi quella della vendita online, con un sito ancora più dinamico e coinvolgente che riesce a soddisfare le richieste di utenti di tutto il mondo.

“Filippo Marchesani si avvia verso i 65 anni di attività e da sempre siamo impegnati in una continua ricerca nel mondo della moda e nell’innovazione – spiegano Piero e Barbara Marchesani -. Oggi lo facciamo ponendo la massima cura sia per il negozio che per il mercato sul web. E c’è grande ricerca per quanto riguarda i brand, rivolgendo l’attenzione anche verso stilisti emergenti. Il segreto è non fermarsi mai ma andare in giro per conoscere quanto di meglio la moda offre. Ad accompagnarci in questa avventura c’è uno staff giovane, intraprendente e competente che ci segue con grande professionalità”. Uno sguardo aperto sul mondo ma con le radici salde nel luogo d’origine. “Questo aspetto è fondamentale per noi. Filippo Marchesani è nato qui e resterà qui. Noi proseguiremo di certo con altri progetti, con nuove aperture, affrontando il mondo del web. Ma questo resterà sempre il nostro cuore”.

Investire per innovare è anche il modo per dare un segnale in questo momento di crisi. “Questo è l’arma vincente che tutti dovrebbero mettere in campo per andare avanti. L’Italia è un paese meraviglioso, soprattutto per quanto riguarda la moda, il design, l’arte. Dovremmo tutti fare un piccolo passo avanti per superare questo momento”. Filippo Marchesani il suo passo l’ha fatto con uno punto vendita completamente rinnovato pronto ad accogliere i suoi clienti e far vivere loro un’esperienza di shopping unica nel suo genere.

www.filippomarchesani.com

