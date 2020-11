In occasione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma, il Comune di Vasto ha inteso organizzare un’iniziativa celebrativa della ricorrenza per valorizzare la memoria, la storia ed i valori comuni dell’Unione Europea.

Stamane l’evento è stato presentato in municipio nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Francesco Menna, dal vice sindaco Paola Cianci, dall’assessore alle Politiche comunitarie Anna Bosco, dall'assessore Carlo Della Penna e dal Presidente della Dmc Luciano De Nardellis.

Con la firma dei Trattati di Roma, il 25 Marzo 1957, veniva abbandonata definitivamente l’eredità nazionalista simbolizzata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, ed iniziava quel percorso di progressiva integrazione e coesione che continua ai giorni nostri.

“In occasione di questo anniversario – ha detto Francesco Menna - l’Europa guarda al passato con orgoglio ed al futuro con speranza. Ed orgogliosamente noi vogliamo ricordare come da 60 anni l’Italia lavori nella costruzione di un’Unione in grado di promuovere la cooperazione pacifica, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e la solidarietà tra le nazioni e i popoli europei”.

Per Cianci “la giornata di sabato prossimo ha un risvolto di tipo culturale importante. Il nostro messaggio vuole essere un segnale per una Europa solidale, dei diritti e sempre più unita”.

“Le iniziative e gli eventi in programma il 25 marzo in città - dice Bosco - sono stati pensati per coinvolgere target differenziati di destinatari: le nuove generazioni, gli operatori della produzione, della cultura, del sociale, della scuola e rinforzare il senso di appartenenza ad un’esperienza che ha saputo creare una realtà sociale ed economica di più di 500 milioni di cittadini”.

Il programma della giornata è variegato e prevede:

- allestimento info- point sui fondi europei a cura di Camera di commercio di Chieti e AssoVasto

- mostra fotografica a cura della Consulta giovanile;

- convegno “Essere europei conviene” presso la Pinacoteca in cui si parlerà delle opportunità di finanziamenti europei.

- Cerimonia e concerto presso il Teatro Rossetti Europa 1957-2017: nel 60 Anniversario dei Trattati di Roma in cui interverranno Luciano D’ Alfonso, Emanuele Felice e Marco Frittella delò Tg1; a seguire concerto musicale di Davide di Ienno e Vito Paternoster

- aperitivo europeo e vetrine a tema

- concerto spettacolo de la Differenza in piazza Pudente.

Si tratta di un’iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Abruzzo e da Anci e realizzato in partenariato con DMC costiera dei Trabocchi e AssoVasto.

“Un ringraziamento inoltre – ha concluso Bosco - è doveroso anche verso quanti hanno collaborato e creduto nella iniziativa iniziando da Confesercenti, Confcommercio, CNA, Camera di Commercio, Anci, Consulta giovanile, Consorzio Vasto in centro, Scuola Civica Musicale e Teatro Rossetti”.