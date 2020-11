Doppia sconfitta per il Team Volley 3.0 nel fine settimana con l'under 13 e l'under 14 che tornano a casa senza sorrisi dagli incontri con l'Arabona. L'under 14 allenata da Delli Quadri e Desiati, con diverse assenze per infortuni e malanni di stagione, cede 3-0 dopo due set disputati con molta timidezza e solo un terzo parziale giocato su buoni livelli tanto da portare le avversarie ai vantaggi.

Molto più netta invece la sconfitta delle ragazze under 13 di Fiore-Amodio, anche loro con diverse assenze, che non entrano mai in partita, subendo un pesante parziale 3-0 (25-8/25-10/25-8).

Buone notizie in casa Team Volley 3.0 per la convocazione di ben cinque ragazze per il raduno del CQP che si svolgerà a San Salvo. A rappresentare la società vastese ci saranno Giulia Lisella, Iris Capitaneo, Greta Di Croce, Cecilia Russo e Ilaria De Felice.