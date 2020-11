PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

A Celenza sul Trigno non si passa. Ne sa qualcosa il Piazzano che insieme all'Ortona sta ammazzando questo campionato. La corazzata biancorossa che ha 22 punti in più dei celenzani si è infatti dovuta arrendere e tornare a mani vuote. È finita 3 a 2 per i padroni di casa con la doppietta di bomber Donato Di Pardo e Alessio Pelliccia; gli ospiti accorciano grazie a un'autorete e al gol di Carunchio, ma non riescono a ribaltare il risultato. Il Trigno Celenza ora cercherà altri punti per la salvezza anticipata nel recupero di mercoledì contro lo Sporting San Salvo.

Nelle zone alte vola lo Scerni che batte con il minimo sforza il Fresa tra le mura amiche. Basta una rete di Farina nella seconda frazione di gioco. Lo stesso Farina aveva sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo.

Non c'è partita tra Real Montazzoli e un Real Porta Palazzo rimaneggiato. Finice 4 a 0 per i padroni di casa grazie alle reti di Alessio Di Francesco (doppietta), Manuele Carapello e Andrea Novello. La squadra dell'Alto Vastese consolida il terzo posto, mentre i vastesi restano ultimi.

La Marcianese centra la vittoria al "Biondi" per 3 a 1 contro il Tre Ville: Aielli (19’pt), Di Piero (45’pt), Romagnoli (28’st) e Rullo (rigore) firmano il tabellino. Arrivano tre punti anche per lo Sporting San Salvo che in casa batte la Tollese per 2 a 1: torna al gol il bomber Dario Costantini, poi un'autorete.

Capitola, infine, il Roccaspinalveti a San Vito: 4 a 2. Per gli ospiti il solito Loris Della Penna (doppietta).

LA 10ª GIORNATA DI RITORNO

Scerni - Fresa 1-0

Paglieta - Guastameroli 1-2

Trigno Celenza - Piazzano 3-2

Real Montazzoli - Real Porta Palazzo 4-0

S. Vito - Roccaspinalveti 4-2

Sporting San Salvo - Tollese 2-1

Marcianese - Tre Ville 3-1

Riposa Ortona

LA CLASSIFICA

Ortona 56



Piazzano 46

Real Montazzoli 40

Guastameroli 38

Scerni 36



S. Vito 35

Marcianese 33

Sporting San Salvo 32

Roccaspinalveti 29

Tollese 27

Paglieta 26

Trigno Celenza 24



Fresa 20

Tre Ville 12



Real Porta Palazzo 11

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Real Montazzoli

Guastameroli - Ortona

Piazzano - Marcianese

Real Porta Palazzo - S. Vito

Roccaspinalveti - Paglieta

Tollese - Trigno Celenza

Tre Ville - Scerni

Riposa Sporting San Salvo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Il big match di giornata finisce con un pareggio e con il brutto episodio della rissa negli spogliatoi [LEGGI]. In attesa di eventuali decisioni del giudice di gara, il punto a testa consente ai cupellesi di restare a +2 sul Mario Tano. In settimana, infatti, la Figc ha assegnato la vittoria a tavolino agli atessani e al Real Casale nelle sfide contro il Mario Turdò; i carunchiesi avevano schierato in campo un giocatore (Zacco) che doveva ancora scontare un turno di squalifica ricevuto nell'ultima gara dello scorso campionato quando militava nel Guilmi.

Per la cronaca sportiva, l'Odorisiana era andata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Eugenio Vitelli; il pareggio dei biancorossi è arrivato grazie a Colaiacovo. I tifosi dell'Atletico hanno esposto uno striscione di solidarietà con l'attaccante dei rivali del Mario Tano, Fonseca, rimasto ferito in un grave incidente d'auto durante la settimana.

Lo Sporting Vasto nell'anticipo di sabato ha vinto 1 a 0 con una rete di Sputore in casa contro il Tornareccio. I vastesi restano così in corsa per un posto nei play off.

Il Gissi non va oltre il pareggio interno contro il Carunchio 2010 ultimo in classifica. Finisce 2 a 2 (anche questa partita è stata disputata sabato scorso): Lapenna e D'Amico a segno per i gissani, Renzo Caldarone per gli ospiti. Per i carunchiesi un altro punto per lasciare accesa la fiammella delle speranze di salvezza.

Play off ormai lontani, invece per il San Buono vittima di un'involuzione rispetto alla prima parte di campionato. Il Real Casale si impone per 2 a 1 in casa. La vittoria dei casalesi – alla prima stagione in Seconda – arriva grazie a 1 gol su rigore di Di Tullio, poi la rete della vittoria è firmata al 95' da Luciani che afferma: "Ho dato parola a mister Del Monte che l'avrei salvato. Spero che questi 3 punti conquistati meritatamente possano servire alla mia promessa, ringrazio tutta la società e tutti i giocatori". Suriano aveva segnato il momentaneo pareggio sanbuonese.

Il Mario Turdò perde quindi 6 punti in classifica dopo le decisioni del giudice sportivo e ne ritrova subito tre grazie alla vittoria interna contro il Quadri. Buba Baldeh e Luca Barisano segnano fissano il risultato sul 2 a 1.

Altra giornata no per il Real Carpineto Sinello che crolla 4 a 1 a Palena: rete della bandiera di Andrei.

Mercoledì 22 si giocheranno i recuperi delle partite non disputate il 29 gennaio scorso.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Sporting Altino - Mario Tano 0-3

Odorisiana - Atletico Cupello 1-1

Gissi - Carunchio 2010 2-2 (ieri)

Villa S. Maria - Di Santo Dionisio 2-6

Mario Turdò - Quadri 2-1

Palena - Real Carpineto Sinello 4-1

Real Casale - San Buono 2-1

Sporting Vasto - Tornareccio 1-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 59



Mario Tano 57

Odorisiana 50

Palena 41

Sporting Altino 37



Sporting Vasto 35

Gissi 33

Di Santo Dionisio 32

San Buono 31

Tornareccio 25

Mario Turdò 25

Real Casale 27

Real Carpineto Sinello 16



Quadri 12

Villa S. Maria 11



Carunchio 2010 8

I RECUPERI DEL 22 MARZO

Carunchio 2010 - Real Carpineto Sinello

Gissi - Mario Turdò

San Buono - Tornareccio

Villa Santa Maria - Sporting Vasto