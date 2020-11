Sono i biancazzurri di San Salvo a portare a casa i tre punti in palio nel derby d'Eccellenza tra Cupello e Us. Una sfida sentita, quella odierna, ma giocata sotto il profilo della sportività.

La gara prende da subito binari ben precisi grazie a Molino che al 10' conclude al meglio una galoppata solitaria superando Di Vincenzo in uscita. I sansalvesi di mister Marinucci raddoppiano poco dopo la mezzora con Felice che di testa sfrutta al meglio il cross di Galiè. Partita vivace, i cupellesi ci provano con Tarquini e Selvallegra, ma Cialdini fa buona guardia.

La rete dei padroni di casa arriva al 90' con l'ex Marinelli che insacca su calcio di rigore; qualche fischio per l'ex capitano biancazzurro dai tifosi dell'Us.

Il San Salvo aggancia quota 42, salvezza acquisita e quota paly off lontana 10 punti. Nel prossimo turno arrivano i sorprendenti Nerostellati secondi in classifica. Per il Cupello trasferta a Teramo.

I RISULTATI

Acqua & Sapone - Morro d'Oro 2-0

Alba Adriatica - Virtus Teramo 2-0

Amiternina - Miglianico 3-1

Cupello - San Salvo 1-2

Francavilla - River Chieti 1-1

Montorio - Capistrello 2-0

Nerostellati - Martinsicuro 3-1

Penne - Renato Curi 1-1

Sambuceto - Paterno 3 - 2

LA CLASSIFICA

Martinsicuro 57



Nerostellati 56

Paterno 54

RC Angolana 52

Francavilla 52



Alba Adriatica 48

Sambuceto 47

San Salvo 42

Capistrello 39

Cupello 36

Acqua & Sapone 35

Miglianico 32

River Chieti 31



Penne 30

Amiternina 28

Morro d'Oro 28

Montorio 27



Virtus Teramo 23

IL PROSSIMO TURNO

Capistrello - Amiternina

Martinsicuro - Sambuceto

Miglianico - Alba Adriatica

Morro d'Oro - Penne

Paterno - Francavilla

RC Angolana - Montorio

River Chieti - Acqua & Sapone

San Salvo - Nerostellati

Virtus Teramo - Cupello