Lentella in fuga e Virtus Tufillo che sale al secondo posto. Sono questi gli spunti del 7ª turno di ritorno del campionato di Terza categoria.

Giornata che sorride alla capolista che a Vasto trova una squadra, lo United, che vende cara la pelle. Risultato inchiodato sullo 0 a 0 fino ai minuti di recupero quando ci pensa Mike D'Aulerio a togliere le castagne dal fuoco e a dare la vittoria ai gialloverdi. I vastesi escono a testa alta con il presidente Marco Di Tullio che elogia i suoi: "Nonostante la sconfitta grande prestazione della squadra, sono orgoglioso di essere presidente del Vasto United".

Il vantaggio della formazione di mister De Ninis sale così a 6 punti sulla seconda in classifica, la Virtus Tufillo che torna alla vittoria dopo il pareggio di San Salvo e la sconfitta nel recupero. Nel delicato match interno contro il Torrebruna sono Carlitti e D'Ugo a firmare il 2 a 0.

Una vittoria, questa, che permette ai tufillesi di superare proprio la Sansalvese che capitola a Castiglione Messer Marino contro la New Robur. Finisce 4 a 1 per i padroni di casa in corsa per i play off. Davide Magnacca si conferma in grande forma mettendo a segno una doppietta, le altre reti dei padroni di casa sono state poi segnate da D'Ippolito e Iacovone; per gli ospiti Antonino Di Ninni aveva segnato il momentaneo 1 a 1.

Due i risultati tennistici di giornata. A Vasto il Real San Giacomo travolge 6 a 1 l'Atletico: Oronesu e D'Ascenzo siglano una doppietta, poi Ranalli ed Erragh.

A Roccaspinalveti la Dinamo si impone con lo stesso risultato sul Pollutri: tripletta Mohammed, doppietta Marchione e rete di Ramundo. Per gli ospiti gol della bandiera del presidente Andrea Zinni alla seconda rete in due partite. Al fischio finale poi rinfresco finale tra le due squadre.

Nella corsa ai play off il Montalfano viene fermato dal Casalanguida nell'anticipo di sabato. Vittoria convincente dei padroni di casa che si confermano in risalita rispetto alla prima parte di campionato. Finisce 3 a 1 con le reti di Alex Cinalli e Giuseppe Di Marco per i padroni di casa alle quali si aggiunge un'autorete; gialloverdi in gol con Colombaro su calcio di rigore. Il Casalanguida si porta così a un solo punto di distanza dal Montalfano.

L'Aurora Furci dilaga in trasferta a Guilmi con un Adrian Micle sugli scudi. È infatti l'attaccante furcese a firmare tutte le reti della vittoria furcese.

Domenica prossima interessante sfida tra il Lentella dell'ex Basso Colonna contro la Dinamo Roccaspinalveti e derby dell'Alto Vastese tra Torrebruna e New Robur per un posto nei play off.

I RISULTATI

Guilmi – Aurora Furci 0-4

Vasto United - Lentella 0-1

Casalanguida - Montalfano 3-1

Dinamo Roccaspinalveti - Pollutri 6-1

Atletico Vasto - Real San Giacomo 1-6

New Robur - Sansalvese 4-1

Virtus Tufillo - Torrebruna 2-0

LA CLASSIFICA

Lentella 49



Virtus Tufillo 43

Sansalvese 42

Torrebruna 33

New Robur 33



Real San Giacomo 33

Dinamo Roccaspinalveti 33

Montalfano 30

Casalanguida 29

Aurora Furci 28

Vasto United 19

Atletico Vasto 15

Guilmi 3

Pollutri 2

IL PROSSIMO TURNO

Pollutri - Atletico Vasto

Real San Giacomo - Casalanguida

Lentella - Dinamo Roccaspinalveti

Sansalvese - Guilmi

Torrebruna - New Robur

Aurora Furci - Vasto United

Montalfano - Virtus Tufillo