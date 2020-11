È Angelo Angelucci il nome di San Salvo Democratica per la propria candidatura a sindaco di San Salvo. Le indiscrezioni su una possibile investitura dell'attuale consigliere di opposizione circolavano già da tempo dopo il ritiro dalla corsa di Pasqualino Onofrillo.

Angelucci, sindacalista della Cisl, classe 1966, è stato eletto cinque anni fa nelle fila dello stesso partito (all'interno della coalizione del Nuovo Centrosinistra) con 159 preferenze.

La sua candidatura, a quanto pare, non segna però il tramonto dell'ipotesi Fabio Travaglini [LEGGI]. Angelucci è infatti per ora espressione di Ssd e non di tutta la triade (di cui fa parte anche il Psi). Travaglini (candidato sindaco cinque anni fa con la lista dell'Udc con la quale raccolse 796 voti) è ancora in fase di riflessione.

I prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per trovare un'unità di intenti su un nome anche se la storia insegna che la scissione dell'atomo nel centrosinistra è sempre possibile.

Ci sarà poi da vedere se il candidato o i candidati varcheranno quella porta lasciata aperta dal Partito Democratico di Gennaro Luciano sulle primarie [LEGGI].