Mercoledì 22 marzo inizieranno le prove della Schola Cantorum "Antonio Zaccardi" che, come ogni anno, animerà le processioni del periodo di Pasqua: la procession della Sacra Spina, venerdì 7 aprile, la processione del Venerdì Santo, il 14 aprile e la processione del Sabato Santo, 15 aprile.



"La Parrocchia di S. Pietro e il Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino dal Vasto invitano tutti i Cori, gruppi parrocchiali e gli interessati – musicisti, cantanti, amanti della musica - a partecipare in qualità di Cantore della Schola Cantorum “Antonio Zaccardi” , scrive il maestro Luigi Di Tullio. [Per informazioni 329/9449034 - luigi.ditullio@alice.it]

Calendario prove

Mercoledì 22 marzo

Ore 21,00

Chiesa S. Paolo

Martedì 28 marzo

Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe

Giovedì 30 marzo

Ore 21,00

Cattedrale S. Giuseppe

Venerdì 31 marzo

Ore 18,30: prove canto Ave Spina

Chiesa S. Maria Maggiore

Martedì 4 aprile

Ore 18,45

Chiesa S. Maria Maggiore

Mercoledì 5 aprile

Ore 18,45

Chiesa S. Maria Maggiore

Mercoledì 12 aprile

Ore 21,00

Chiesa S.S. Annunziata