Carenze strutturali, di mezzi e apparecchiature e di personale sono state rilevate questa mattina in conferenza stampa [CLICCA QUI per il servizio video] dai rappresentanti di Unione per Vasto nell'ambito della presentazione del libro bianco sul presidio sanitario vastese.

Il presidente Giuseppe Tagliente e la consigliera comunale Alessandra Cappa hanno dipinto un quadro a tinte fosche sulla situazione dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, rilevando le principali criticità, con critiche al governo regionale e all'amministrazione vastese.