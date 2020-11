Prenderà il via domani, domenica 19 marzo, il campionato di tennis di serie C regionale che, per la prima volta in assoluto, vedrà scendere in campo due formazioni vastesi della Promo Tennis. Entrambe le formazioni esordiranno in trasferta. La squadra di punta, che partecipa al campionato regionale per il terzo anno, sarà di scena in casa del CT Pescara. In questa squadra, formata da giocatori più esperti, militano Nicola Troiano, Angelo Ciancaglini, Giuseppe Celenza, Giuseppe Checchia, Stefano Santicchia e Pino D'Alessandro. La novità sarà la squadra dei giovani, formata dai giovani under 16 e under 18 del vivaio Promo Tennis: Francesco Ciancaglini, Oscar Battilana, Andrea D'Alessandro, Marco Marinaro, Alessandro Falcucci e Daniele Torino. Per loro primo impegno in casa del CT Chieti.

"L'obiettivo stagionale - dichiara il presidente della Promo Tennis Pino D'Alessandro - è quello della salvezza. Sarà però importante proseguire nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. La prossima settimana, alla vigilia dell'esordio casalingo, presenteremo ufficialmente le nostre squadre alla città". Per la società sportiva vastese è un periodo di intensa attività, con i ragazzi impegnati nei campionati giovanili e i maestri federali del circolo che continuano a portare avanti il progetto "Racchette di classe".