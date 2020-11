C’era anche l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano (selezionato tra i vari istituti tecnici superiori d’Italia) alla conferenza nazionale convocata lo scorso giovedì 16 marzo dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e dal sottosegretario Gabriele Toccafondi al Parlamento a palazzo Montecitorio, per la presentazione della “Agenda per la crescita del Sistema Istituti Tecnici Superiori”.

Una testimonianza, quella fatta dall’ITS di Lanciano, per rimarcare l’importanza che questa ‘scuola speciale di tecnologia’ sta via via acquisendo per il nostro territorio e per le imprese. “Noi di Honda Italia – ha infatti sottolineato Marcello Vinciguerra, Managing Director di Honda Italia, intervenuto alla conferenza - non vediamo l’ITS come un’entità separata dall’azienda, ma come una sua parte integrante grazie alla partecipazione attiva che svolgiamo nella progettazione dei corsi, nel fornire docenti tecnici specializzati e nell’ospitare ragazzi per i tirocini”.

Il manager ha rappresentato, di fronte alla gremita platea convocata dal Ministro Fedeli, un esempio importante del sistema produttivo coinvolto nell’organizzazione degli ITS italiani.

Il vice presidente della Camera dei Deputati, Simone Baldelli, aprendo i lavori ha evidenziato che “il Sistema degli ITS è il primo sistema educativo in Italia progettato e gestito in collaborazione attiva con le imprese e oggi rappresenta una risposta efficace alla richiesta di tecnici, con più del 80% di occupazione dei diplomati. Purtroppo - ha aggiunto - è ancora poco conosciuto soprattutto nelle istituzioni”.

Proprio per colmare tale vuoto, il MIUR, in collaborazione con la Cabina di regia degli ITS, con questa conferenza ha voluto presentare alle istituzioni e alla stampa il valore di queste iniziative fortemente legate alle realtà produttive locali, ripartendo dalla positiva approvazione da parte della commissione cultura per l'incremento del fondo di dotazione degli ITS.

“La Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano, insieme adHonda Italia – ha dichiarato Gilberto Candeloro, presidente della Fondazione ITS di Lanciano – testimoniano la forte sinergia esistente tra la filiera produttiva e quella formativa a livello territoriale, in grado di sviluppare know how avanzato da trasferire alle giovani generazioni di studenti. Essere stati invitati a rappresentare un esempio di sistema ITS in Parlamento – ha concluso - rappresenta un bellissimo ed importantissimo riconoscimento per il lavoro svolto dalla Fondazione a partire dal 2012”.

Alla Conferenza è intervenuto anche uno dei diplomati ITS di Lanciano, Pasqualino Caniglia (24 anni), che attualmente è impegnato nel reparto Engineering - sviluppo di nuovi modelli delle moto e dei motori presso Honda e ha raccontato la sua esperienza come allievo dei corsi e della grande opportunità formativa e di vita professionale datagli dall’ITS di lanciano. Hanno preso parte all’evento anche Gianni Orecchioni, direttore, e Antonio Maffei, coordinatore segreteria tecnica della Fondazione ITS di Lanciano.