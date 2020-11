"Rispunta la proposta di megadiscarica nelle campagne di Furci dopo una richiesta che era stato archiviata. Il progetto cambia ma Gerardini chiede al Comitato VIA se si può riciclare il vecchio parere". Così il Forum abruzzese dei Movimenti per l'Acqua a commento della notizia emersa nella giornata di ieri [LEGGI QUI].

"Il precedente progetto, una discarica con annesso impianto di trattamento di inertizzazione di rifiuti pericolosi, - ricordano dal Forum - era stato definitivamente archiviato, dopo una grande mobilitazione dei comuni e delle associazioni, nel 2015 con specifico provvedimento della Regione. Ora si propone un nuovo progetto di discarica di rifiuti non pericolosi senza impianto di trattamento. Un procedimento ammininistrativo del tutto nuovo, con elaborati e categorie progettuali diversi. Eppure nella convocazione della Conferenza dei Servizi appare una insolita richiesta da parte del dirigente del Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo al Comitato Via di valutare se è possibile utilizzare il precedente parere sull'altro progetto, come detto archiviato".

"Dobbiamo riconoscere alla Regione Abruzzo di saperci stupire in continuazione con nuove trovate. Ora si prospetta addirittura quella che potremmo chiamare la metempsicosi amministrativa, una trasmigrazione dei pareri da un procedimento all'altro. Effettivamente il settore competente della Regione si deve occupare di riciclo ma pensavamo dei rifiuti, non degli atti amministrativi. Ovviamente parteciperemo alla prossima conferenza dei servizi del 28 marzo ribadendo che quella delle discariche non è la via giusta per i rifiuti".