"Dall'inizio di quest’anno ci siamo occupati dell’ ipotesi di variante al tracciato della strada statale 16 da realizzarsi sul territorio del nostro Comune. Desideriamo fortemente iniziare un percorso di partecipazione dei cittadini alle scelte delle amministrazioni pubbliche". Così, in attesa di un regolamento che possa rendere percorribile la strada del referendum consultivo comunale, il Movimento 5 Stelle annuncia una sorta di sondaggio popolare relativo alla variante.

"Sabato 18 marzo dalle ore 16.30 alle 20, il M5S Vasto sarà in piazza Diomede con i gazebo per un Sondaggio popolare sull’argomento in oggetto, attraverso il quale raccoglieremo le opinioni e le firme di preferenza dei cittadini rispetto alle varie soluzioni di tracciato proposte. E’ ora che la partecipazione diventi veramente diretta".