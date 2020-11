Si preannunciano piuttosto lunghi i lavori del prossimo Consiglio comunale che si riunirà in prima convocazione il 27 marzo, alle 10 ed in seconda convocazione martedì 28 marzo, alle 9,30, così come comunicato dal presidente Giuseppe Forte.

Tra i punti all'ordine del giorno, l'interpellanza del consigliere Francesco Prospero sulla spiaggia di Punta Penna, per sapere dall'amministrazione "cosa intende fare per migliorare la sicurezza dei bagnanti; cosa intende fare per ovviare alla mancanza di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare si chiede di sapere: se intende mettere a bando delle postazioni mobili, il loro numero, le loro caratteristiche, il loro posizionamento e, soprattutto, se intende, a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione, stabilire un termine congruo per la presentazione delle domande degli interessati; quali risorse verranno stanziate, nel prossimo bilancio comunale, per la cura e la propaganda della Riserva di Punta Aderci; se intende dedicare ai soli pedoni l’accesso lato sud della spiaggia di Punta Penna confinante con il Porto, impedendo, così, ai motorini di poter transitare e sostare sulla medesima stradina; se, in tal caso, intende creare un’area riservata e gratuita per il parcheggio dei motorini e dove intende ubicarla; se intende creare, nei pressi della Riserva, un’area gratuita destinata al parcheggio delle automobili; quanti sono i posti macchina riservati ai disabili e quanti alla Coperativa Cogecstre nei pressi della Spiaggia di Punta Penna; se intende attivarsi, per il periodo estivo, per aumentare il numero delle corse degli autobus sulla tratta Vasto-Punta Penna/Punta Penna-Vasto; chi sono gli addetti alla pulizia delle spiaggia, se viene effettuata durante l’anno, con quale periodicità e quali sono gli strumenti e i mezzi utilizzati".

Gli altri punti all'ordine del giorno: Interrogazione presentata il 26.01.2017, n. 3741 di prot., dal cons. Edmondo Laudazi sul Tavolo di Concertazione Permanente del Trasporto; interpellanza presentata il 06.02.2017, n. 5444 di prot., dal cons. Vincenzo Suriani su Via San Rocco; interpellanza presentata il 06.02.2017, n.5446 di prot., dal cons. Francesco Prospero sul Complesso Genova Rulli; interrogazione presentata il 16 febbraio 2017, n. 7674 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi sul Piano Sociale Regionale per il primo semestre 2017; interrogazione presentata il 16 febbraio 2017, n. 7675 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi inerente il contenzioso con i tecnici incaricati delle opere di bonifica delle ex discariche di Via Lota, Piano Bottari e Vallone Maltempo; interpellanza presentata il 28 febbraio 2017, n.9750 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, su istanza di accesso alla ripartizione della quota dell’8x1000 del gettito IRPEF da destinare ad interventi di edilizia scolastica; interrogazione presentata il 7 marzo 2017, n.11156 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi, su interventi progettuali a valenza ambientale di cui alle delibere di G.C.nn.63 e 64 del 24.02.2017; interrogazione presentata il 7 marzo 2017, n.11307 di prot., dal consigliere Alessandra Cappa, inerente la viabilità e la sicurezza in prossimità delle scuole; approvazione Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017/2019 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133); Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017; verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività terziarie e determinazione prezzi di cessione; approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) Periodo 2017/2019 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000); conferma addizionale comunale all’IRPEF 2017; Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d’imposta) IMU per l’anno 2017; imposta unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017; Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2017; approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs.n.118/2011); mozione su Soppressione della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto; mozione su Baratto amministrativo; acquisizione al demanio stradale comunale di aree destinate a pubblico passaggio mediante procedura di accorpamento ai sensi dell’art.31-commi 21 e 22 della L.23 dicembre 1998, n. 448; acquisizione definitiva ai sensi dell’art.42 bis del D.P.R. 327/2001 dell’Asilo Carlo Della Penna – Presa d’atto; lavori di completamento Corso Garibaldi – Rotatoria Via Circonvallazione/C.so Garibaldi /Via Puccini – Opera di pubblica utilità sui terreni dei Comuni di San Salvo e Vasto. Approvazione del Progetto definitivo. Adozione di Variante al P.R.G.