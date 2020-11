Nel turno infrasettimanale del campionato di serie C femminile di calcio a 5 le ragazze del Vasto Futsal hanno conquistato una brillante vittoria contro l'Orione Avezzano con un 6-3 che è valso anche il sorpasso in classifica all'ottavo posto. Le padrone di casa sono andate subito in vantaggio con Antonellini ma poi sono state raggiunte sull'1-1. Tarquinio, però, nel finale di tempo, ha riportato le vastesi in vantaggio.

Nella ripresa la squadra di mister Suriani ha spinto sull'acceleratore e trovato le reti di Smerilli su calcio di punizione, capitan Di Foglio in contropiede e ancora Tarquinio con un pregevole pallonetto. Quando la partita sembrerebbe finita ecco che le marsicane sono riuscite a riportarsi sul meno due (5-3). Nel finale il 6-3 firmato da Cristina Calvano ha chiuso definitivamente i giochi permettendo alle vastesi di conquistare una meritata vittoria. Domenica il Vasto Futsal femminile sarà di scena a San Vito.