Sono stati consegnati questa mattina dal sindaco Tiziana Magnacca diciannove attestati ai nuovi ispettori ambientali volontari comunali che hanno superato la prova di esame a completamento del corso organizzato dal Comune di San Salvo dal 9 gennaio al 17 febbraio scorsi. Le lezioni sono state coordinate da Vincenzo Marchioli, responsabile della Polizia Locale di San Salvo, e i volontari sono stati formati sui principi, tecnica e normative di polizia ambientale, Codice della strada e ausiliari della viabilità, primo soccorso, nozioni di base antincendio, conoscenza del territorio comunale con individuazione di aree di interesse ambientale e archeologico, norme per la protezione della fauna omeoterma e selvatica e corso di base sulle telecomunicazioni.

Il sindaco Magnacca si è complimentato con quanti hanno partecipato con profitto al corso, "volontari che con questa preparazione saranno in grado di esercitare maggiore controllo e tutela del nostro territorio. L’Amministrazione comunale in questi anni ha attivitato una serie di iniziative nel campo delle politiche ambientali per la salvaguardia della salute dei nostri cittadini".

I partecipanti: Antonio Biscotti, Roberta Ortolano, Carmine Castaldo, Celestino Di Foggia, Nicola Giuseppe Casolino, Renato Cerella, Antonella D’Alberto, Vincenzo Di Rito, Luigi Di Stefano, Stefano Cordisco, Gabriele Conti, Maria Anna Ritucci, Mara Di Febo, Simnone Cerella, Alfonso Buccigrossi, Isabella, Colombaro, Michelino Gabriele, Nicola Graziano Vallone e Patrizia Palombo.