Sono due le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto questa mattina, alle 9 circa, sulla statale 16 nei pressi dell'incrocio con via del Porto. Secondo le prime informazioni l'impatto tra un'autovettura, un'Alfa 147, e uno scooter ha fatto finire il ciclomotore, che procedeva sull'adriatica in direzione nord, sulla corsia opposta dove transitava un ciclista, diretto verso sud, colpendolo in pieno.

L'incidente è avvenuto in una zona in cui in questi giorni sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale, con rallentamenti e deviazioni della viabilità.

Il motociclista e il ciclista, rimasti feriti nella carambola dei mezzi, sono stati trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della volante della Polizia e gli agenti della polizia locale.