Larga vittoria per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel turno infrasettimanale del campionato di serie C contro il Torre Spes. Quando mancano due partite al termine della fase a orologio i biancorossi di coach Cardillo si sono messi definitivamente al riparo dalla zona playout conquistando un successo per 83-55. La sfida andata in scena ieri sera al PalaBCC è rimasta in equilibrio per 8 minuti, con gli ospiti capaci di reggere fino al 20 pari. Poi, un break micidiale di 17-0 ha spalancato a Dipierro e compagni la strada verso la vittoria. Con tutti gli uomini del quintetto in doppia cifra e un vantaggio che ha toccato il +37 il tecnico vastese ha potuto far scendere sul parquet tutti i giovanissimi del roster. Domenica 19 alle 18 la Vasto Basket tornerà a giocare nuovamente in casa, poi trasferta a Mosciano sabato 25. La stagione 2016/2017 si concluderà poi con le sfide di classificazione, per assegnare i posti dal 5° all'8° del campionato.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Torre Spes 83-55

VASTO: CORDICI 19(30’), DI TIZIO 16(27’), DIPIERRO 15(26’), BARTOLI 12(28’), PACE 11(29’), Marino 6(19’), Di Rosso 2(7’), Peluso 2(12’), De Guglielmo 0(4’), Flocco 0(4’), Pugliese 0(4’), Stefano 0(10’). All. Cardillo.

TORRE SPES: PISCIONE 16(23’), DI GIORGIO 11(30’), DOMENICUCCI E. 8(30’), Libertini 7(27’), Di Rocco 4(11’), DI SANTO 4(20’), Gelsumini 3(2’), StJepanovic 2(18’), Domenicucci 0(7’), Nepa 0(8’), RADOCCIA 0(24’). All. Patricelli.

Arbitri : Di Bernardo Cristian e Zampini Stefano di Campobasso.

Parziali: 1°q 29-20, 2°q 54-29(25-9), 3°q 73-40(19-11), Finale 83-55(10-15).

VASTO: TL 8/10(80%) e T3p 9/14(64%). TORRE SPES: TL 13/15(87%) e T3p 5/16(31%).

Falli Tecnici: Pace (35’:81-48) e Libertini (35’:81-48).

Usciti per 5 falli: Pace (35’:81-48).