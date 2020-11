Ci saranno tre giovani vastesi in vasca a Riccione per l'edizione 2017 dei Criteria di nuoto. Michele Lallopizzi, Serena Nanni e Claudia Rossano parteciperanno alla manifestazione nazionale giovanile che si terrà nella piscina comunale di Riccione dal 17 al 22 marzo. Oltre 2000 gli atleti in gara, in rappresentanza di 351 società suddivisi nelle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. La prima parte sarà dedicata alla sezione femminile, in gara dal 17 al 19 marzo con 911 atlete di 263 società e 267 staffette; poi spazio ai maschi dal 20 al 22 marzo con 1097 atleti di 289 società e 296 staffette. L'obiettivo per tutti è quello di ben figurare in vista dei grandi appuntamenti internazionali, a partire dai campionati europei che si svolgeranno a Netanya, in Israele, dal 28 giugno al 2 luglio.

I tre ragazzi che si allenano presso lo Stadio del Nuoto di Vasto sono pronti a dare il massimo in acqua. I due tesserati del Team Nuoto Sport Management, Lallopizzi e Nanni, tornano a Riccione dopo le buone prestazioni degli scorsi anni. Michele Lallopizzi (categoria Ragazzi anno 2001), gareggerà nei 100 dorso e 200 dorso, Serena Nanni, categoria Juniores anno 2001, sarà in gara nei 50 dorso e 100 dorso. È all'esordio, invece, Claudia Rossano, tesserata San Francesco Histonium, che si misurerà nei 50 stile libero, 100 dorso e 200 dorso.

"Siamo giunti ad uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, nel periodo invernale, dopo una preparazione molto impegnativa in cui i ragazzi hanno cercato di raggiungere una buona forma - ha spiegato coach Jean Luc Cerri -. A Riccione l'obiettivo è quello di migliorare ognuno i propri tempi”.