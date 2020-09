Ad un anno dalla promozione in prima divisione il Cupello Volley si trova ad inseguire il sogno di un nuovo salto di categoria. Infatti, dopo essere state protagoniste nella prima fase di campionato, le ragazze allenate da Gianmichele Fidelibus si stanno preparando al meglio per affrontare la pool promozione di prima divisione che mette in palio la salita in serie D.

La squadra della presidente Rosa Ricci inizierà la serie di sfide domenica prossima in casa dello Scafa e dovrà poi affrontare Collecorvino, Cepagatti,Francavilla. Nella classifica, in cui si conserveranno i punti precedentemente acquisiti, la squadra cupellese è a 2 punti dalla vetta occupata dal Cepagatti. Ottime, quindi, le chance di poter recitare un ruolo importante anche in questa fase. Le prime due classificate della pool saranno direttamente promosse, la terza disputerà gli spareggi con la terza del girone nord-ovest e la prima del Molise.

Domenica 26 marzo, alle 18.30, ci sarà la prima gara interna, contro il Francavilla, presso il palazzetto dello Sport di Cupello.