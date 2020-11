E' una nuova odissea, quella vissuta stamani dagli studenti di Celenza sul Trigno su un pullman delle Autolinee Cerella.

Alessandro Antenucci, Francesco D'Ambrosio, Dalila Aquilano e Luciano Spalletta raccontano ciò che hanno vissuto in prima persona: "Il sistema frenante del bus su cui viaggiavamo si è bloccato nei pressi della villa comunale di San Salvo. Nonostante l'odore sgradevole e le nostre continue sollecitazioni, il mezzo ha continuato a viaggiare come se niente fosse fino al terminal bus di Vasto. La situazione è degenerata, l'abitacolo è stato invaso dal fumo, tanto che non si riusciva a respirare. Siamo stati costretti a evacuare il pullman e a salire su quello proveniente da Torrebruna, arrivato al terminal subito dopo di noi, anche se, in base alla normativa, l'azienda di trasporti avrebbe dovuto mettere a disposizione un altro bus e non farci utilizzare un'altra corsa. Il pullman che abbiamo utilizzato per il ritorno è lo stesso, l'odore insopportabile persiste".