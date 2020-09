Stesso vetro spaccato a martellate, stessi videopoker nel mirino. Ma stavolta l'allarme mette in fuga i ladri. Poco dopo le 23.30 ignoti hanno sfondato la vetrina del bar "La Sterlina" di Vasto Marina tre mesi dopo il furto di dicembre.

Il locale era chiuso. I proprietari erano a casa, quando sul cellulare, connesso al sistema di videosorveglianza del bar, hanno ricevuto le immagini in diretta: due ladri incappucciati stavano sfondando la vetrina con un martello. Hanno allertato il 112 e si sono precipitati sul posto.

I malviventi, evidentemente spaventati dall'allarme, sono fuggiti senza portare via nulla; non hanno fatto in tempo a entrare nel locale. Sul posto i carabinieri di Vasto per i rilievi del caso. Per ricostruire l'accaduto si stanno visionando le registrazioni delle telecamere.

I PRECEDENTI - Solo il 20 dicembre scorso lo stesso locale aveva subito un altro furto notturno. In quell'occasione furono portate vie stecche di sigarette e pacchi di Gratta & vinci, due registratori di cassa e monete [LEGGI].

Negli ultimi due giorni, invece, nella parte alta della città si sono registrati un secondo pesante furto ai danni di Mondo Vela [LEGGI] e una rapina a mano armata al bar Alba [LEGGI].