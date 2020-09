Casalanguida si conferma uno dei campi più difficili del campionato e a farne le spese questa volta è la Virtus Tufillo in corsa per la vittoria del campionato. Si è disputato oggi il recupero della partita del 29 gennaio scorso valevole per la prima giornata di ritorno della Terza categoria vastese.

Per la squadra biancazzurra la partita non era iniziata male grazie al vantaggio di Nicola Ramundi. Le cose cambiano nel secondo tempo, quando una doppietta di Gabriele Natale e la rete di Alessio Santovito ribaltano il risultato.

La Virtus perde così l'occasione di superare la Sansalvese al secondo posto – con la quale lo scontro diretto di domenica scorsa era terminato 2 a 2 [LEGGI] – e soprattuto di accorciare le distanze con il Lentella capolista che resta a +6. Il Casalanguida sale a quota 26; 3 punti per continuare a coltivare il sogno play off.

Domenica prossima per i tufillesi altra sfida impegnativa (questa volta in casa) contro il Torrebruna in corsa per i play off; altro match ricco di spunti tra formazioni che stanno disputando un buon campionato quello di Castiglione Messer Marino tra New Robur e Sansalvese.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lentella 46



Sansalvese 42

Virtus Tufillo 40

Torrebruna 33



New Robur 30

Montalfano 30

Real San Giacomo 30

Dinamo Roccaspinalveti 30

Aurora Furci 27

Casalanguida 26

Vasto United 19

Atletico Vasto 15

Guilmi 3

Pollutri 2

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - New Robur

Casalanguida - Virtus Tufillo

Dinamo Roccaspinal - Guilmi

Lentella - Aurora Furci

Pollutri - Sansalvese

Real San Giacomo - Torrebruna

Vasto United - Montalfano