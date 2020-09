I carabinieri di Vasto hanno arrestato il rapinatore che due giorni fa ha rubato l'incasso del bar Alba, nel centro di Vasto [LEGGI]. Ad illustrare i dettagli dell'operazione è stato il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della compagnia di Vasto.

L'uomo, M.I., 50 anni, di origine campana e incensurato, era entrato nel primo pomeriggio nel bar di corso Italia. Aveva ordinato da bere e aveva consumato la bevanda seduto ad un tavolino. Poi si era avvicinato al bancone e, dopo aver estratto una pistola dalla tasca, aveva intimato alla cameriera di consegnargli il denaro presente in cassa. Arraffate circa duecento euro si era poi dileguato.

Subito sono scattate le ricerche da parte dei militari dell'arma. Ieri pomeriggio il 50enne è entrato in un altro bar della città, in via Alessandrini, sempre armato di pistola, poi risultata caricata a salve ma priva del tappo rosso e con gli stessi abiti indossati il giorno della precedente rapina. Non aveva però fatto i conti con i carabinieri in borghese che, grazie alle riprese dell'impianto di videosorveglianza del bar Alba, lo avevano identificato ed erano sulle sue tracce dal giorno precedente. I carabinieri hanno interrotto la sua azione, è stato immobilizzato, arrestato e portato presso la caserma di piazza Dalla Chiesa.

L'uomo, che verrà giudicato nei prossimi giorni per direttissima, dovrà rispondere dei reati di rapina e tentata rapina.