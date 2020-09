Lunedì 20 marzo, alle 20.30, presso il Palace Hotel di Vasto, i giovani chef dell'Associazione internazionale internazionale giovani ristoratori, si metteranno ai fornelli per "Il gusto della bontà", una cena gourmet di solidarietà per sostenere le attività della Fondazione Il Cireneo. Saranno presenti in cucina Nicola Fossaceca (Ristorante Al Metrò), Valerio Centofanti (L'Angolo d'Abruzzo), Arcangelo Tinari (Villa Maiella), Leonardo Vescera (Il Capriccio) e Danilo Bei (Fermo), con lo chef del Palace Hotel, Luca Caracciolo.

Il ricavato ella cena sarà interamente devoluto all'associazione Il Cireneo onlus per l'autismo. "Il futuro di molti bambini, ragazzi e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Abruzzo - spiegano i promotori dell'iniziativa - dipende anche da queste opere e da quanti sostengono le attività della Fondazione".

Per la partecipazione alla cena sarà necessaria una sottoscrizione individuale di 80 euro, da versare mediante bonifico bancario alla Fondazione [IBAN IT82 G081 8977 9100 0000 0012 395 c/o BCC Valle del Trigno - causale: prenotazione cena di solidarietà a favore fondazione il Cireneo (indicare numero di partecipanti e inviare ricevuta di bonifico a info@fondazioneilcireneo.it)

o direttamente la sera dell'evento al Palace Hotel.



Per informazioni

Antonio 338.6291986

Antonella 348.3849961